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Минтруд утвердил перечень событий, которые дают право на соцподдержку

В него вошли 11 пунктов
© Александр Рюмин/ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Минтруд РФ утвердил перечень жизненных событий, при которых гражданам предоставляется возможность получения социальной поддержки. Приказ ведомства опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.

В перечень вошли 11 пунктов:

  1. Рождение ребенка.
  2. Установление инвалидности.
  3. Достижение пенсионного возраста.
  4. Достижение ребенком определенного возраста.
  5. Беременность.
  6. Присвоение звания ветерана и приравненных к нему званий.
  7. Получение статуса лица, подвергшегося воздействию радиации.
  8. Получение статуса многодетной семьи.
  9. Создание молодой семьи.
  10. Установление опеки.
  11. Потеря кормильца.

С 1 января 2022 года в силу вступают такие пункты перечня, как рождение ребенка, установление инвалидности, достижение пенсионного возраста, достижение ребенком определенного возраста и беременность. Такие события как присвоение звания ветерана или приравненных к нему званий, получение статуса лица, подвергшегося воздействию радиации или получение статуса многодетной семьи, станут поводом для получения соцподдержки с 1 января 2023 года.

Получить социальную помощь в связи с созданием молодой семьи, установлением опеки или после потери кормильца россияне смогут после 1 января 2024 года.

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