Минтруд утвердил перечень событий, которые дают право на соцподдержку

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Минтруд РФ утвердил перечень жизненных событий, при которых гражданам предоставляется возможность получения социальной поддержки. Приказ ведомства опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.
В перечень вошли 11 пунктов:
- Рождение ребенка.
- Установление инвалидности.
- Достижение пенсионного возраста.
- Достижение ребенком определенного возраста.
- Беременность.
- Присвоение звания ветерана и приравненных к нему званий.
- Получение статуса лица, подвергшегося воздействию радиации.
- Получение статуса многодетной семьи.
- Создание молодой семьи.
- Установление опеки.
- Потеря кормильца.
С 1 января 2022 года в силу вступают такие пункты перечня, как рождение ребенка, установление инвалидности, достижение пенсионного возраста, достижение ребенком определенного возраста и беременность. Такие события как присвоение звания ветерана или приравненных к нему званий, получение статуса лица, подвергшегося воздействию радиации или получение статуса многодетной семьи, станут поводом для получения соцподдержки с 1 января 2023 года.
Получить социальную помощь в связи с созданием молодой семьи, установлением опеки или после потери кормильца россияне смогут после 1 января 2024 года.