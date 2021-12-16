Минтруд утвердил перечень событий, которые дают право на соцподдержку

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Минтруд РФ утвердил перечень жизненных событий, при которых гражданам предоставляется возможность получения социальной поддержки. Приказ ведомства опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.

В перечень вошли 11 пунктов:

Рождение ребенка. Установление инвалидности. Достижение пенсионного возраста. Достижение ребенком определенного возраста. Беременность. Присвоение звания ветерана и приравненных к нему званий. Получение статуса лица, подвергшегося воздействию радиации. Получение статуса многодетной семьи. Создание молодой семьи. Установление опеки. Потеря кормильца.

С 1 января 2022 года в силу вступают такие пункты перечня, как рождение ребенка, установление инвалидности, достижение пенсионного возраста, достижение ребенком определенного возраста и беременность. Такие события как присвоение звания ветерана или приравненных к нему званий, получение статуса лица, подвергшегося воздействию радиации или получение статуса многодетной семьи, станут поводом для получения соцподдержки с 1 января 2023 года.

Получить социальную помощь в связи с созданием молодой семьи, установлением опеки или после потери кормильца россияне смогут после 1 января 2024 года.