Почтальоны в Бурятии будут помогать соцработникам находить нуждающихся в помощи пожилых

УЛАН-УДЭ, 16 декабря. /ТАСС/. Почтальоны будут помогать социальным службам Бурятии находить нуждающихся в помощи пожилых людей и инвалидов. Пилотный проект, который поможет заботиться о тех кому необходима поддержка, запускается в Бичурском районе республики по нацпроекту "Демография", сообщили в четверг в пресс-службе регионального министерства социальной защиты населения.

"Заключено соглашение с управлением федеральной почтовой связи (УФПС) Бурятии и ассоциацией профессиональных участников системы долговременного ухода. В рамках пилотного проекта в Бичурском районе, где проживают 4,1 тыс. клиентов Почты России пенсионного возраста, почтальоны расскажут одиноким и пожилым людям о том, какие меры поддержки действуют в регионе по нацпроекту и как их можно получить. С помощью анкетирования почтовики помогут поименно выявить тех, кто нуждается в помощи социальных служб, для дальнейшей адресной поддержки", - сообщили в пресс-службе.

Специалисты Минсоцзащиты Бурятии уже проинструктировали 39 почтальонов Бичурского почтамта. Они рассказали, как правильно общаться с пожилыми людьми, о чем обязательно нужно рассказывать, на чем акцентировать внимание. "Основная цель проекта - выявление людей, которые нуждаются в социальной помощи, создание для них комфортных и безопасных условий", - отметили в пресс-службе. По результатам реализации пилотного проекта в дальнейшем практика будет распространяться в других районах республики.

По словам директора УФПС Бурятии Сергея Бородина, в селах почтальонам, как правило, доверяют, им готовы рассказать о своих проблемах, обратиться за помощью. "Мы не только знаем о потребностях своих клиентов, но и регулярно бываем в самых отдаленных уголках республики. Эти преимущества мы будем использовать для расширения социальной функции Почты России и для улучшения качества жизни жителей региона", - приводит пресс-служба его слова.

В Бурятии по нацпроекту "Демография" создается система долговременного ухода за нуждающимися людьми. Кроме создания пансионатов для пожилых и инвалидов внедряется технология "Сиделка на дому", услуга доступна для жителей Улан-Удэ и семи районов республики: Заиграевского, Кабанского, Джидинского, Бичурского, Курумканского, Закаменского и Кяхтинского. Привлечены как государственные, так и негосударственные организации социального обслуживания. В Бурятии каждый пятый житель республики - старшего поколения, и прогнозируется, что старение населения приведет к дальнейшему увеличению доли пожилых граждан.

Нацпроект "Демография" начал реализовываться в 2019 году и включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Среди ключевых целей - увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек.