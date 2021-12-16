Чижов заявил, что процесс взаимного признания РФ и ЕС ковидных сертификатов идет непросто

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Процесс взаимного признания сертификатов о вакцинации между Россией и Евросоюзом идет непросто, есть технические трудности. Об этом в четверг заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

"Процесс идет непросто. Ведь можно объявить о взаимном признании, но главное - чтобы каждый считывающий QR-коды аппарат в ЕС считывал бы российские, а в России, не только в Москве, а по всей территории страны, считывал бы европейские. Так что это проблема не в меньшей степени техническая, чем организационная", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Россия и Евросоюз на сегодняшний день ведут переговоры по вопросу взаимного признания сертификатов вакцинации от коронавируса. Российская вакцина "Спутник V" до сих пор не получила разрешения Европейского агентства лекарственных средств для использования на территории Евросоюза. Государства сообщества, которые используют "Спутник V" (например, Венгрия), имеют право выдавать на него европейские цифровые сертификаты вакцинации, однако остальные страны ЕС могут по собственному усмотрению принимать или не принимать эти документы.