Путин поручил совершенствовать применение правовых режимов в сфере цифровых инноваций

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ обеспечить совершенствование механизмов применения экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых инноваций. Об этом говорится в перечне поручений по итогам конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта".

"Правительству Российской Федерации обеспечить совершенствование механизмов применения экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых инноваций", - говорится в документе.

Уточняется, что доклад о реализации должен быть предоставлен до 1 апреля 2022 года.

При совершенствовании механизмов применения экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых инноваций кабмину поручено обратить особое внимание на необходимость определения лиц, ответственных за причинение вреда в результате использования решений на основе искусственного интеллекта (ИИ), выработки единого подхода к страхованию ответственности за причиненный вред, а также на необходимость защиты исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданные с применением технологий ИИ.