Путин поручил увеличить число организаций, присоединившихся к Кодексу этики в сфере ИИ

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству принять меры по увеличению числа организаций, присоединившихся к Кодексу этики в сфере искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации <...> принять меры по увеличению числа российских и иностранных организаций, присоединившихся к Кодексу этики в сфере искусственного интеллекта", - говорится в списке поручений по итогам конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта".

Доклад по поручению установлен до 1 февраля 2022 года и далее ежеквартально.

Кроме того, глава государства поручил представить предложения по созданию оптимальных условий для взаимодействия, в том числе в удаленном режиме, российских и иностранных ученых и специалистов в области науки, образования и информационных технологий в целях реализации в России совместных проектов.

26 октября Альянс в сфере искусственного интеллекта и несколько других организаций подписали кодекс этики ИИ. Подписание состоялось в ТАСС в рамках первого международного форума "Этика искусственного интеллекта: начало доверия". Кодекс станет частью федерального проекта "Искусственный интеллект" и Стратегии развития информационного общества на 2017-2030 годы.