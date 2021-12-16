Гутерриш работает из дома из-за роста случаев заражения коронавирусом

ООН, 16 декабря. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш работает из дома. Об этом сообщил в четверг журналистам представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, у которого ранее был выявлен коронавирус.

"Если бы это были нормальные времена, генеральный секретарь стоял бы перед вами лично у места для брифингов перед Советом Безопасности, - сказал Дюжаррик по видеосвязи перед брифингом Гутерриша в удаленном формате. - Очевидно, что это ненормальные времена. Как вы знаете, генеральный секретарь работает из дома".

На прошлой неделе Гутерриш уже уходил на самоизоляцию после контакта с заразившимся коронавирусом, однако в начале этой недели он посещал штаб-квартиру ООН. Сданный им в среду тест на коронавирус был отрицательным. В среду о выявлении у себя коронавируса и уходе на самоизоляцию сообщил Дюжаррик. В связи с этим на удаленную работу перешел весь офис Дюжаррика, многие журналисты работают также из дома.

Ранее в Нью-Йорке были выявлены случаи заражения омикрон-штаммом коронавируса.