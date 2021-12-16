Свыше 50 регионов создали проектные офисы по улучшению качества жизни населения

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Свыше 50 российских регионов создали проектные офисы для проектирования решений по улучшению качества жизни населения в рамках Национальной социальной инициативы (НСИ). Об этом сообщила в четверг глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева на заседании наблюдательного совета агентства под председательством президента РФ Владимира Путина.

"У нас сегодня 51 регион участвует в этой работе. Регион организует при губернаторе проектный офис, куда входят все руководители профильных ведомств, курирующих социальную сферу, эксперты, жители, специалисты отрасли. Коллеги вместе рассматривают те проблемные жизненные ситуации, о которых говорит население, и уже вместе проектируют, в том числе на основе лучших практик, тот удобный клиентский путь, который позволяет человеку решить ту проблему, с которой он обращается", - сказала она.

По словам Чупшевой, исследуется 81 жизненная ситуация. Причем речь идет не только о государственных сервисных услугах. "Здесь как раз очень важно обеспечить бесшовность и взаимодействие с частным сектором, некоммерческим сектором для лучших услуг и сервиса для человека и семьи", - подчеркнула глава агентства.

Главная цель внедрения Национальной социальной инициативы - повысить удовлетворенность граждан социальными услугами, создать возможности и условия для улучшения качества жизни человека. Идея НСИ прозвучала на заседании Наблюдательного совета АСИ в июле 2020 года. По его итогам президент России Владимир Путин поручил реализовать проект на всей территории страны.

Инициатива охватывает четыре сферы: образование, здравоохранение, социальное обслуживание и трудоустройство. В каждой из них выбраны наиболее распространенные жизненные ситуации. Например, устроить ребенка в детский сад, получить амбулаторную или стационарную медицинскую помощь, организовать социальное обслуживание для пожилого родственника, получить пособие для ребенка, найти работу через центр занятости. Полученная в результате мониторинга в регионах информация позволит выделить основные проблемы в этих сферах и сформировать перечень действий для изменения той или иной ситуации.