Эксперт назвал "однобоким" западный подход к проблеме климата

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Западные страны, предлагающие пути решения проблемы глобального потепления за счет исключительно таких мер, как сокращение углеродного следа, демонстрируют "предвзятый и однобокий подход". Миру необходимо развитие климатических технологий для управления природными процессами, считает специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

"Классический западный подход про выбросы, "углеродную нейтральность" - очень предвзятый и однобокий. ESG [экологическая, социальная ответственность и корпоративное управление] и все остальное - правильные вещи, но создают сложные долгосрочные риски", - сказал Песков, выступая на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив, которое в четверг провел президент Владимир Путин.

Он отметил, что сегодня на уровне организации развития науки и технологий в России необходимо выделить "новый класс климатических технологий".

"Следующая волна [самых крупных компаний в мире] - это климатические компании, которые умеют управлять природными процессами. Это главная с нашей точки зрения большая стратегическая ставка на ближайшее десятилетие. Именно с мощью российских фундаментальных технологий нам необходимо сделать большой задел на ближайшие годы на развитие в эту сторону", - сказал Песков.