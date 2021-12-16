В США заявили, что "омикрон" является самым заразным штаммом коронавируса

ВАШИНГТОН, 16 декабря. /ТАСС/. "Омикрон" является самым заразным из всех зафиксированных на данный момент вариантов нового коронавируса. Об этом директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил в четверг на видеоконференции, организованной Фондом торговой палаты США.

"Это наиболее легко передающий [вызывающий] ковид вирус, с которым нам приходилось иметь дело к настоящему моменту", - сказал он. По словам Фаучи, число случаев заражения омикрон-штаммом удваивается в среднем каждые три дня.

Американский эксперт также подтвердил, что, по его оценкам, омикрон-штамм вскоре станет доминирующим в США, однако на данный момент преобладающим в стране все еще остается вариант "дельта". "Вероятно, около 95% [случаев заражения] - это "дельта". Так что мы находимся в середине повторного всплеска дельта-штамма", - сказал он. Как пояснил руководитель института, число случаев инфицирования дельта-вариантом сокращалось после летней вспышки, однако начало вновь расти в последние несколько недель. "Мы дошли примерно до 60-70 тыс. случаев заражения в день. Сейчас этот показатель увеличился до 115 тыс. случаев, увеличилось число случаев госпитализации, в день фиксируется более тысячи летальных исходов", - добавил он.

"Так что "дельта" все еще остается серьезной проблемой. <...> "Омикрон" очень скоро возьмет на себя доминирующую роль. Предполагаю, это произойдет в течение нескольких недель. <...> Если вы посмотрите на ситуацию с "дельтой", <...> то мы наблюдаем рост всех параметров: рост числа случаев заражения, госпитализаций, количество смертей все еще составляет 1,1 тыс. [в день]. Так что нас ждет сложная ситуация, особенно это касается тех, кто не вакцинировался, они очень уязвимы", - добавил Фаучи.

Он также не исключил, что на фоне распространения коронавируса, а также гриппа американские больницы могут оказаться переполнены. "Если в зимние месяцы у нас действительно совпадут [с точки зрения времени распространения] грипп, "омикрон" и "дельта", наша система больниц может быть перегружена", - сказал главный инфекционист США.

В целом в США, по оценкам Университета Джонса Хопкинса, число инфицированных достигло уже 50,4 млн, умерли 802,9 тыс. человек. При этом лишь за последние четыре недели заразились свыше 2,9 млн человек и умерли более 34 тыс.