{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин назвал хорошей идеей проект создания межрегиональных детских медцентров

Как сообщила глава АСИ Светлана Чупшева, особенно эта тема актуальна для регионов Сибири и Дальнего Востока

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поддержал проект создания межрегиональных детских медицинских центров, о котором ему рассказала глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.

"Переговорю обязательно с [вице-премьером] Татьяной Алексеевной [Голиковой], с [главой Минздрава] Михаилом Альбертовичем [Мурашко], вместе с ними поработайте, идея хорошая", - сказал Путин.

Чупшева, в частности, рассказала о проекте по созданию межрегиональных детских центров оказания медицинской специализированной высокотехнологичной помощи. По словам главы АСИ, особенно эта тема актуальна для регионов Сибири и Дальнего Востока. "Речь не идет о новой инфраструктуре. Это все можно создавать на базе действующей инфраструктуры, региональной инфраструктуры", - добавила Чупшева. Она предложила главе государства организовать пилотный проект в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), в котором пока наиболее сложная ситуация по показателю детской смертности. Глава АСИ добавила, что регионы ДФО поддерживают такой проект.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичГоликова, Татьяна АлексеевнаМурашко, Михаил АльбертовичРоссияЧупшева, Светлана ВитальевнаДальний Восток
Вильфанд предупредил москвичей о сильной метели и низком давлении 19 декабря
Атмосферное давление опустится ниже 730 мм ртутного столба
Читать полностью