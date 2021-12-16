Путин назвал хорошей идеей проект создания межрегиональных детских медцентров

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поддержал проект создания межрегиональных детских медицинских центров, о котором ему рассказала глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.

"Переговорю обязательно с [вице-премьером] Татьяной Алексеевной [Голиковой], с [главой Минздрава] Михаилом Альбертовичем [Мурашко], вместе с ними поработайте, идея хорошая", - сказал Путин.

Чупшева, в частности, рассказала о проекте по созданию межрегиональных детских центров оказания медицинской специализированной высокотехнологичной помощи. По словам главы АСИ, особенно эта тема актуальна для регионов Сибири и Дальнего Востока. "Речь не идет о новой инфраструктуре. Это все можно создавать на базе действующей инфраструктуры, региональной инфраструктуры", - добавила Чупшева. Она предложила главе государства организовать пилотный проект в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), в котором пока наиболее сложная ситуация по показателю детской смертности. Глава АСИ добавила, что регионы ДФО поддерживают такой проект.