Праздничный ролик появится на Останкинской башне к 100-летию со дня рождения Юрия Никулина

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Праздничный ролик появится на медиафасаде Останкинской башни в Москве 18 декабря в честь 100-летия со дня рождения народного артиста СССР Юрия Никулина. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС).

"18 декабря 2021 года исполнится 100 лет со дня рождения народного артиста СССР <…> Юрия Владимировича Никулина (1921-1997). В честь этого события с полуночи 18 декабря и в течение всего дня на медиафасаде Останкинской башни будет транслироваться праздничный ролик c портретом великого артиста, а с наступлением сумерек в поддержку юбилейной даты будет включена архитектурно-художественная подсветка", - говорится в сообщении.

Кроме того, в преддверии юбилея артиста ресторан "7 небо", расположенный в Останкинской башне, подарил торт коллективу и генеральному директору - художественному руководителю Московского цирка Никулина на Цветном бульваре Максиму Никулину.

Юрий Никулин родился 18 декабря 1921 года в небольшом городке Демидове под Смоленском. Его мать и отец были театральными актерами, оба работали в комедийном жанре. Первое выступление Никулина в цирке состоялось в 1948 году. В кино он дебютировал в 1958 году, исполнив эпизодическую роль в фильме "Девушка с гитарой". Его кинокарьера взлетела после выхода короткометражной ленты "Пес Барбос и необычный кросс" в 1961 году. Когда Никулину исполнилось 60 лет, он перестал выходить на арену цирка и вступил в должность его главного режиссера, затем занял пост директора и художественного руководителя. В общей сложности проработал в цирке на Цветном бульваре около полувека. Никулин умер в 1997 году в Москве, похоронен на Новодевичьем кладбище.