"Камаз" вакцинировал 95% сотрудников завода в Набережных Челнах

ТАСС, 17 декабря. Вакцинацию от COVID-19 прошли 95% сотрудников "Камаза" на заводе в Набережных Челнах. Такой уровень вакцинации позволил свести заболеваемость на предприятии к нулю, сообщил журналистам гендиректор ПАО "Камаз" Сергей Когогин.

"Коллектив, я считаю, против непростых условий сработал очень прилично. Особо остановлюсь, наверное, на проблемах ковида, потому что мы их в целом решили. Вакцинация коллектива - 95%, ежедневно - утренние сводки, вот уже, наверное, второй месяц пошел. В Набережных Челнах заболевших - ноль", - сказал Когогин.

По его словам, на заводах компании, которые располагаются за пределами Набережных Челнов, уровень вакцинации ниже. "Там от 70% до 85%, и там заболеваемость сегодня еще имеется. Вот это вот очень понятный пример того, что если вакцинацию обеспечить, то с заболеваемостью можно бороться", - отметил Когогин.

В Татарстане с 11 октября введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан, в частности для работников образовательных, медицинских, социальных учреждений, сферы услуг, транспорта, энергетики, промышленных и строительных предприятий, сельхозработников, сотрудников правоохранительных органов, государственных и муниципальных служащих, людей старше 60 лет.