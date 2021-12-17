На льготные перелеты на север в Хабаровском крае направят 188 млн рублей

ХАБАРОВСК, 17 декабря. /ТАСС/. Власти Хабаровского края в 2022 году направят 188 млн рублей на финансирование программы льготных перелетов на север региона, сообщается на сайте краевого правительства.

"В следующем году на эти цели из краевого бюджета будет выделено 188 млн рублей. При этом авиакомпании "Хабаровские авиалинии" и "Аврора" увеличат частоту рейсов. За следующий год они выполнят больше на 101 и 45 рейсов соответственно", - говорится в сообщении.

Со ссылкой на министра транспорта и дорожного хозяйства края Ирину Горбачеву сообщается, что в 2020 году по программе продали 27,3 тыс. льготных авиабилетов. На это из бюджета было выделено 149,5 млн рублей. В этом году по решению губернатора финансирование программы было увеличено до 194 млн рублей, благодаря чему перевезли 33 тыс. пассажиров. "Рассчитываем на сохранение продаж льготных авиабилетов и в 2022 году", - цитируют в сообщении Горбачеву.

Продажу субсидированных билетов на 2022 год уже открыла компания "Хабаровские авиалинии". Как и прежде, купить авиабилеты до Хабаровска и обратно по специальной цене могут жители шести районов - Аяно-Майского, Ульчского, Николаевского, Тугуро-Чумиканского, Охотского и района имени Полины Осипенко. Тарифы по перевозкам также сохранены на уровне 2021 года, это 4,5 тыс. рублей - для взрослых, три тысячи рублей - для детей от двух до 12 лет. За год правом льготного перелета жители северных районов могут воспользоваться четыре раза.

Помимо программы льготных перелетов для жителей северных районов, в Хабаровском крае субсидируются все внутрирегиональные авиаперевозки. Благодаря этому авиатарифы в регионе не увеличивались четыре года. В 2021 году на эти цели из краевого бюджета было направлено 710,6 млн рублей. В 2022 году тариф также останется без изменений.