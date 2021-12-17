В Гаване открылась выставка картин и гравюр к 200-летию со дня рождения Достоевского

ГАВАНА, 17 декабря. /ТАСС/. Выставка, посвященная 200-летию со дня рождения Федора Достоевского (1821-1881), открылась в четверг в Национальной библиотеке имени Хосе Марти в Гаване. После церемонии открытия состоялся круглый стол, посвященный творчеству писателя.

Экспозиция состояла из картин и гравюр со сценами из произведений, а также портретов классика. "Материалы для этой выставки нам любезно предоставил Беликов Владимир Гурьевич, профессор и доктор технических наук. 200-летие со дня рождения писателя - это одно из величайших событий, поэтому мы планируем показать экспозицию не только в Гаване, но и в регионах Кубы в феврале-марте. Хотелось бы оставить там ее на некоторое время, чтобы рассказать о нашей истории", - сказала ТАСС представитель Россотрудничества на Кубе Инна Четий.

После открытия выставки посетители посмотрели фильм, посвященный творчеству Достоевского и восприятию его читателями в разных странах мира. В зале русской литературы Национальной библиотеки Кубы, где проходил просмотр, собрались несколько десятков проживающих на острове соотечественников, изучающих русский язык студентов кубинских вузов, выпускников советских вузов и местных преподавателей-русистов. "Мы были приятно удивлены, что пришло достаточно много посетителей, поэтому для следующих мероприятий мы будем предусматривать пространства большей площади", - добавила Четий.

В 2009 году фонд "Русский мир" открыл в главной библиотеке Кубы - гаванской Национальной библиотеке имени Хосе Марти - Пушкинский зал. Его посетители имеют возможность познакомиться с новинками и классическими образцами российской литературы, современной периодикой, а также воспользоваться мультимедийными ресурсами по изучению русского языка.

"Фонды этого зала включают материалы по литературе, истории, технике, культуре, музыке, лингвистике - все они исключительно на русском языке. Многие кубинцы традиционно интересуются вещами, связанными с Россией и Советским Союзом, и часто приходят в наше пространство для получения информации по работе и учебе. Зал также располагает множеством справочных материалов, посвященных российским музеям, - а это привлекает искусствоведов и поклонников российской культуры", - рассказала ТАСС руководитель отдела специализированных залов библиотеки Эстер Родригес.