Депутат думы ХМАО попросил Роскомнадзор закрыть Telegram-канал с угрозами ученикам

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 декабря. /ТАСС/. Депутат Думы Югры Николай Заболотнев направил запрос главе Роскомнадзора Андрею Липову с просьбой закрыть Telegram-канал, в котором публикуются угрозы несовершеннолетним жителям города, намерения минирования учебных заведений, а также оскорбления личности с публикацией фотографий и персональных данных. Об этом сообщается на сайте регионального парламента.

"Депутат Думы Югры Николай Заболотнев обратился к руководителю Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Андрею Липову. В своем обращении окружной парламентарий сообщил: "В Нефтеюганске произошел вопиющий случай, а именно был создан Telegram-канал, в которой публикуются угрозы несовершеннолетним жителям города, намерения минирования учебных заведений, а также оскорбления личности с публикацией фотографий и персональных данных", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, в Нефтеюганске в четверг были эвакуированы несколько школ, а в пятницу также колледж, университет и больница из-за угроз в анонимном Telegram-канале. Все учреждения были проверены сотрудниками полиции, никаких подозрительных предметов они не обнаружили, но при этом возле школ было усилено дежурство силовиков и сотрудников межведомственной охраны.