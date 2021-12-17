Единороссы предложили усилить надзор за безопасностью детских площадок и аттракционов

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. "Единая Россия" предложила правительству РФ закрепить за Росстандартом функции надзора и контроля за безопасностью оборудования для детских площадок и аттракционов до их монтажа. Партия готова законодательно обеспечить реализацию этого вопроса, говорится в письме секретаря генсовета "Единой России" Андрея Турчака, которое он направил вице-премьеру Юрию Борисову.

"Это не только снизит риски для жизни и здоровья детей, но и предотвратит злоупотребления в сфере производства и поставки такой продукции. Надзор непосредственно за монтажом и эксплуатацией оборудования предлагается возложить на органы власти субъектов РФ и органы местного самоуправления. Это позволит выстроить единую эффективную систему контроля в данной сфере", - приводит информацию из письма Турчака пресс-служба единороссов в пятницу.

По словам Турчака, ранее надзор за безопасностью детского игрового оборудования на стадии выпуска продукции в обращение осуществлял Росстандарт. "На стадии эксплуатации надзор за аттракционами был закреплен за субъектами РФ, а за находящимися в эксплуатации детскими площадками вопрос надзора вовсе не был урегулирован. В связи с законодательными изменениями с 2021 года госнадзор в этой сфере был отменен", - подчеркнул секретарь генсовета единороссов.

В свою очередь первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая подчеркнула, что каждая вторая детская площадка в стране имеет нарушения. "Конечно, родители должны следить за своим малышом постоянно, контролируя не сломаны ли качели, на которых ребенок хочет покататься, не торчат ли из горки гвозди. Но государство в этом вопросе должно быть главным контролером. Не может быть опасных конструкций там, где гуляют дети," - отметила она.

По данным общественных организаций, ежегодно в России на детских площадках травмируется около 40 тыс. детей, уточнили в партии. За период с 2018 года по первое полугодие 2021 года территориальными органами Росстандарта было проведено 450 проверок детских площадок, нарушения выявлены в 52% случаях. Были установлены конструктивные нарушения, создающие риски для травмирования детей, такие как неправильное расстояние между элементами, качели с жесткими элементами подвеса вместо гибких, острые кромки и элементы, травмоопасная поверхность и другие.