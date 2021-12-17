Госдума до конца года планирует принять закон об отмене обязательного техосмотра

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Госдума до конца осенней сессии планирует принять во втором и третьем чтениях законопроект об отмене обязательного техосмотра личного автотранспорта. Такой график рассмотрения депутатам предложил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания палаты в пятницу, депутаты его поддержали.

"Определяемся по графику рассмотрения: понедельник - Совет Думы, во вторник - второе чтение, третье чтение 22-го (декабря - прим. ТАСС). Люди ждут решения, тем более подходит как раз время проведения техосмотра на следующий год. Представьте себе, сколько мы проблем снимем", - отметил Володин.

Он подчеркнул, что новые нормы касаются "порядка 50 млн автомобилей, а значит и их владельцев".

В первом чтении Госдума приняла законопроект в ноябре.

Согласно документу, от обязательного техосмотра освобождаются "легковые автомобили и мототранспортные средства", принадлежащие гражданам и "используемые ими исключительно в личных целях". Законопроект не распространяется на такси и другой транспорт, используемый для перевозки пассажиров, а также на личный автотранспорт, используемый в служебных целях. Техосмотр будет необходим при постановке на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов.