Глава РАН не исключил появление "омикрона" в результате испытания лекарств от COVID-19

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Омикрон-штамм, содержащий непривычно большое количество мутаций, мог появиться в результате испытаний новых препаратов от дельта-варианта коронавируса. Об этом в пятницу журналистам сообщил президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

"Сейчас складывается впечатление, что вирус, действительно, был в каком-то таком состоянии, когда его заставляли мутировать для того, чтобы он принял такой новый облик. Здесь есть разные теории, начиная с конспирологии до более осмысленных. Это могло было быть связано с тем, что испытывалось какое-то лекарственное средство в отношении "дельты" в каком-то мировом регионе. И вирус, который оказался под давлением таких новых лекарственных препаратов, сильно мутировал", - отметил Сергеев.

Всемирная организация здравоохранения 26 ноября обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность".

Наибольшее число инфицированных им выявлено в ЮАР. Новый штамм обнаружен уже примерно в 80 странах, в РФ "омикрон" выявлен у 25 человек.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 273 млн человек, более 5,3 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 10 159 389 случаев заражения, выздоровели 8 914 225 человек, умерли 295 104. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.