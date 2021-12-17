Зимняя погода со снегом и морозами установится на юге России на следующей неделе

ТАСС, 17 декабря. Зимняя погода, характерная для конца января, со снегом и морозами установится на юге России и Северном Кавказе на следующей неделе, сообщила ТАСС в пятницу ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.

В ночь на пятницу мощный циклон оккупировал европейскую часть России, над югом России, в частности над территорией Крымского полуострова, произошло обострение атмосферных фронтов. Достаточно прохладные воздушные массы, поступающие с северо-запада, втянули в себя влагу над акваторией Черного моря и обрушились на Крым обильными осадками. Местами на полуострове, в частности на его южном берегу, за считанные часы выпало от 7 до 11 мм осадков - это четверть месячной нормы.

"Погода будет ухудшаться, и существенное похолодание на следующей неделе принесет настоящую зиму со снегом и морозами. Везде на юге страны, Северном Кавказе температура воздуха будет градусов на 5-6 ниже средних многолетних значений. Как в конце января. Если, например, в Кисловодске в четверг было 16-18 градусов тепла, уже сегодня - до 6 градусов тепла, а на следующей неделе - до 6 градусов мороза", - сказала Волосюк.

В ближайшие сутки погода в ЮФО и СКФО останется сложной, ее ухудшение произойдет на всей территории Краснодарского края, где в утренние часы только в районе Сочи и Адлера выпало до 17 мм осадков. Усугубится ситуация и на Ставрополье, где пока осадки носили символический характер. В этом регионе усилится туман, видимость будет ухудшена до 500 м. Пройдут дожди, станет существенно прохладнее.

"Понижение температуры на юге страны будет сопровождаться переходом осадков в смешанную фазу: к дождям начнет примешиваться мокрый снег. Это касается Крыма, Кубани, Кавказа. Осадки будут сопровождаться резким порывистым ветром до 15-20 м/с, в горных районах, на побережье Черного моря - до 20-25 м/с. В горах, где ранее из-за избыточного тепла снега практически не было, сформируется устойчивый снежный покров", - отметила Волосюк, добавив, что это позволит туристам в преддверии новогодних каникул насладиться горнолыжным спортом.