Открытие зимнего сезона на горнолыжном курорте в Сочи состоится 22 декабря

СОЧИ, 17 декабря. /ТАСС/. Горнолыжный курорт "Роза Хутор" откроет зимний сезон в среду, 22 декабря, сообщил генеральный директор курорта Александр Белокобыльский.

Ранее старт сезона был анонсирован на 17 декабря, однако, открытие пришлось отложить из-за теплой погоды.

"Сегодня мы уверенно можем сказать, что откроем зимний сезон 22 декабря", - сообщил Белокобыльский в ходе зимнего пресс-тура, организованного администрацией Сочи.

На старте сезона будут открыты трассы на Южном склоне и выкаты к "Роза Стадиону" на Северном склоне, вплоть до Горной Олимпийской деревни. Всего же на курорте будут доступны 105 км трасс, это самая большая зона катания в РФ. Райдерам будут доступны две новые трассы: "Календула" и "Черника".

"Роза хутор" - крупнейший олимпийский объект XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи, расположенный в часе езды от международного аэропорта Адлер. Горнолыжные трассы общей протяженностью 104 км спроектированы лучшими мировыми экспертами. Гостям предлагают более 100 км пеших троп и более 10 разнообразных маршрутов.