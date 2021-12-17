Федеральный суд Швейцарии отклонил жалобу гражданина РФ на решение об экстрадиции в США

ЖЕНЕВА, 17 декабря. /ТАСС/. Федеральный суд Швейцарии, являющийся высшей судебной инстанцией страны, отклонил кассационную жалобу российского предпринимателя Владислава Клюшина на решение Федерального уголовного суда о его экстрадиции в США. Как следует из решения, опубликованного в пятницу, судьи не усомнилась в выводах их коллег о независимости судебной системы Соединенных Штатов, что оспаривал адвокат Клюшина Оливье Сирик, настаивавший на политических мотивах американского запроса о выдаче.

"Жалоба не рассматривается", - говорится в решении Федерального суда. Подчеркивается, что Федеральный уголовный суд "справедливо отметил, что утверждения заявителя не могут вызвать объективных сомнений в независимости судов США". Таким образом, говорится в решении, "исходя из принципа международного доверия, можно предположить, что США будут соблюдать свои международно-правовые обязательства".

Согласно опубликованному в понедельник 23-страничному постановлению Федерального уголовного суда, Клюшин может быть выдан в США, где его подозревают в хакерстве и краже финансовых средств. Этот суд не согласился с мнением адвоката о том, что запрос об экстрадиции за океан имеет политические основания.

Сирик заявил в конце августа в интервью газете Le Matin Dimanche, что США добиваются выдачи Клюшина по политическим мотивам. По данным этой газеты, россиянин руководит IT-компанией, которая разрабатывала ПО по заказу государства. По словам Сирика, Клюшин "знает стратегические государственные секреты", и "США устроили ему ловушку в Швейцарии". По мнению адвоката, в случае с Клюшиным США "замаскировали свою аргументацию", направив запрос об экстрадиции по мотивам общеуголовного характера.

В экстрадиции в Россию отказано

Россиянин был задержан 21 марта в аэропорту города Сьон, куда он прибыл с семьей, чтобы провести отпуск на курорте Церматт, указывает Le Matin Dimanche, имевшая возможность, по ее словам, "проконсультироваться с досье" по данному делу. Клюшину инкриминируют в США "хакерство против IBM, Tesla и других американских транснациональных компаний", и речь идет о якобы имевшей место "краже более $10 млн". Федеральное управление юстиции Швейцарии приняло запрос США об экстрадиции к исполнению, однако россиянин обжаловал это решение сначала в Федеральном уголовном суде, а затем - в Федеральном суде.

В августе Федеральное управление юстиции ответило отказом на просьбу России об экстрадиции Клюшина в РФ. Мотивом для отказа послужил тот факт, что изложенные в российском запросе о выдаче деяния не являются наказуемыми в Швейцарии.