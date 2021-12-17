Глава Кубани предложил отменить ограничения по загрузке детских лагерей

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Требование о частичной загрузке детских лагерей и санаториев, введенное из-за ситуации с коронавирусом, нужно отменить, чтобы не дать здравницам закрыться из-за потерь после пандемии. Такое мнение высказал в пятницу губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев во время заседания Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.

"Предлагаем отменить избыточную норму в 50% и даже 75% [загрузки детских лагерей] и сделать 100% заполняемость для всех детских здравниц - не делить на федеральные или частные, требования же ко всем одинаковые, и заполняемость должна быть одинаковая", - сказал Кондратьев.

По его словам, за два года число детских здравниц на Кубани сократилось почти на 20% - с 124 до 100. "Понимаем, если они не переживут пандемию, то на детском отдыхе можно будет просто поставить точку, при том жирную точку", - считает губернатор.

Ограничения по заполняемости, по его мнению, ставят лагеря и санатории в неравные условия с федеральными детскими центрами, которым разрешено работать на полную мощность.

Также Кондратьев предложил оказать финансовую поддержку таким лагерям и санаториям, чтобы они смогли обновить изношенную инфраструктуру. "Как предложение - нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства", предлагаю в нем заложить детский отдых как отдельное направление", - добавил губернатор.

На Кубани с 22 ноября, когда было зафиксировано максимальное число заражений за всю пандемию - 991, ситуация стабилизировалась. Последнюю неделю в регионе ежесуточный прирост составляет 600-800 случаев заражения. В то же время, в регионе наращиваются темпы вакцинации. Так, по информации пресс-службы администрации региона, план по обязательной вакцинации от коронавируса выполнили в десяти из 14 категорий.