На благоустройство территории вокруг новой ледовой арены в Омске направят 600 млн рублей

ОМСК, 17 декабря. /ТАСС/. Омские власти направят более 600 млн рублей на благоустройство территории вокруг новой ледовой арены, которая возводится в Омске к молодежному чемпионату миру по хоккею 2023 года. Об этом сообщил в пятницу журналистам директор бюджетного учреждения города Омска "Центр компетенций по вопросам городской среды" Алексей Сокин.

"На следующий год [на благоустройство] планируется направить 50 млн рублей. Но основное финансирование будет уже после чемпионата. Прилегающая территория в целом будет благоустроена на сумму 602 млн рублей по программам (нацпроектам - прим. ТАСС) "Формирование комфортной городской среды" и "Безопасные качественные дороги". И это только бюджетные средства", - сказал Сокин.

По его словам, в рамках проекта около ледового дворца будет создан новый ландшафтно-рекреационный парк "Прибрежный" (около 300 млн рублей), проведена реконструкция улицы Крупской и дублера улицы Лукашевича (около 200 млн рублей) и проведен ряд других работ.

Новый ледовый дворец возводится на месте "Арены-Омск", которая в 2019 году была признана аварийной и снесена. Строительство спортивного комплекса осуществляется в рамках государственно-частного партнерства между правительством РФ, правительством Омской области и компанией "Газпром-нефть". Стоимость проекта оценивается в почти 12 млрд рублей, из которых 5 млрд выделит федеральный бюджет, 6,2 млрд - "Газпром-нефть" и около 650 млн рублей - Омская область.

Чемпионат планируется провести в Новосибирске и Омске с 26 декабря 2022 года по 6 января 2023 года. Для этого в Новосибирске и Омске возводятся новые ледовые арены.