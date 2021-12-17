Аэропорт Магаса получил статус международного

МАГАС, 17 декабря. /ТАСС/. Аэропорт Магас им. Суламбека Осканова в Ингушетии получил статус международного и разрешение на выполнение международных рейсов, говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани.

"Мы ждали эту новость 20 лет - аэропорт Магас имени первого героя России С. С. Осканова наконец-таки получил разрешение для выполнения международных полетов и открытия воздушного пункта пропуска через государственную границу РФ <...>", - говорится в сообщении. Как отмечается, на данный момент нет определенной информации, когда и куда будут совершены первые международные рейсы из региона.

"Это не значит, что уже завтра жители Ингушетии смогут вылететь за границу на отдых или по делам. Предстоят подготовительные работы по установлению и оснащению в аэропорту Магас пункта пропуска, но мы, работники аэропорта, обещаем, что приложим максимум усилий, чтобы первый международный рейс не заставил себя ждать", - добавили в пресс-службе.

Ранее в ходе проведения Дней Ингушетии в Совете Федерации председатель правительства республики Владимир Сластенин сообщал ТАСС, что региональные власти планируют развивать не только пассажирские перевозки, но и грузовые между странами Ближнего Востока, в частности, в Ирак, Иран, Турцию.

Аэропорт Магас расположен в 30 км к северо-востоку от столицы Ингушетии. В него входит аэровокзал с необходимыми помещениями и оборудованием для пограничного, миграционного, таможенного, ветеринарного и санитарно-карантинного контроля, предусмотренного для пункта пропуска через государственную границу России.