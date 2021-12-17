Метро Москвы и МЦК будут работать всю новогоднюю ночь

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Столичное метро и Московское центральное кольцо (МЦК) будут работать всю новогоднюю ночь без перерывов, сообщает пресс-служба мэра Москвы.

"По решению мэра Москвы Сергея Собянина шестой год подряд всю новогоднюю ночь без перерыва будут работать метро и МЦК. МЦД продлит работу до 02:30. Наземный транспорт будет в усиленном режиме работать на 157 маршрутах: на 66 маршрутах - всю новогоднюю ночь, работа еще 91 маршрута продлена до 03:30. Существующие 16 ночных маршрутов будут работать в обычном режиме", - сообщили в пресс-службе.

Для тех, кто встретит Новый год в метро, в вагонах поездов и на эскалаторах на 17 тыс. экранов будут транслироваться поздравления президента РФ Владимира Путина и мэра Москвы. Их также можно будет увидеть на 185 дорожных экранах.

"В Рождественскую ночь с 6 на 7 января работа некоторых маршрутов наземного транспорта также будет продлена до 03:30 ночи, метро и МЦК - до 02:00, чтобы люди могли спокойно добраться домой после праздничных богослужений", - добавили в мэрии.

В пресс-службе также отметили, что в праздничные дни будут усилены меры безопасности на транспорте, особенно в метро, МЦК, МЦД и на автовокзалах. В частности, будет увеличена штатная численность дежурных смен служб безопасности. Также будут привлекаться полицейские кинологи со служебными собаками. На дорогах будут работать экипажи "Дорожного патруля" ЦОДД.

"Коммунальные службы в праздничные дни будут работать в усиленном режиме", - добавили в мэрии.