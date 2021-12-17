В Думу внесли законопроект о штрафах за нарушение правил содержания домашних животных

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Московская областная дума внесла в Госдуму законопроект о штрафах для граждан и индивидуальных предпринимателей за несоблюдение требований к содержанию домашних животных. Текст документа размещен в думской электронной базе в пятницу.

Поправки предлагается внести в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП). Так, штраф за несоблюдение требований к содержанию домашних животных для граждан предлагается установить в размере от 500 до 1 500 рублей. В случае повторного нарушения гражданам грозит штраф от 1,5 тыс. до 3 тыс. рублей. При этом штраф для индивидуальных предпринимателей в случае несоблюдения требований к содержанию домашних животных составит от 3 до 5 тысяч рублей, а за повторное нарушение - от 5 до 10 тысяч рублей.

Как отмечают в Мособлдуме, законодательство устанавливает правила содержания животных, но при этом в КоАП не прописана ответственность за их нарушение. В частности, согласно закону об ответственном обращении с животными, к правилам содержания относятся обеспечение надлежащего ухода и своевременного оказания ветеринарной помощи животным, предотвращение нежелательного потомства, передача животного новому владельцу или в приют в случае отказа от права собственности и другие. Владельцы животных обязаны соблюдать общие требования к содержанию и выгулу животных, а также права и законные интересы лиц, проживающих в многоквартирном доме.

"Отсутствие норм в КоАП РФ, предусматривающих ответственность за нарушения требований федерального закона <…>, приводит к несоблюдению владельцами животных требований к содержанию домашних животных", - отмечается в пояснительной записке к документу. —0—бвв/шф.