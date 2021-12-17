Путин иногда смотрит газеты, но в основном читает указы, письма, обращения, справки

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин регулярно имеет дело с пачками писем, обращений, справок, проектов указов и других документов. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал в пятницу в интервью RTVI.

Отвечая на вопрос, что Путин читает в дороге, представитель Кремля отметил, что в президентском самолете "всегда лежат газеты, он иногда их просматривает". "А читает он - адъютант приносит ему, когда он просит, чемодан, где ежедневная пачка указов, писем, обращений, справок и так далее, и так далее. И вот каждую нужно прочитать, расписаться, оставить резолюцию или по ней сразу кому-то позвонить, дать указание или запросить дополнительную информацию. Вот чем он занимается", - отметил пресс-секретарь.

Отвечая на вопрос, кто из журналистов лучше освещает деятельность Путина - Андрей Колесников или Павел Зарубин, - Песков назвал обоих "прекрасными летописцами", каждый из которых создал свой стиль и которым пытаются подражать.