Концепцию по развитию киберспорта в России разработают в Тамбовской области

ТАМБОВ, 17 декабря. /ТАСС/. Концепцию по развитию киберспорта в России разработают в Державинском университете по итогам первого в стране форума лидеров компьютерного спорта "Киберсмыслы", который проходит в эти дни в Тамбовской области. Об этом сообщил в пятницу врио главы региона Максим Егоров.

"Сегодня компьютерный спорт привлекает внимание миллионов людей во всем мире: от просто увлечения он становится делом жизни для многих юношей и девушек. Мы намерены поддерживать на территории области всех активных людей, у которых есть идеи, как сделать жизнь вокруг нас лучше и интереснее. Итогом нашего форума станет разработка концепции для развития компьютерного спорта в России. Учитывая уровень нашей команды и клуба, думаю, мы можем выйти не только на всероссийский, но и на международный уровень", - сказал Егоров, который сегодня посетил форум.

На мероприятие, организованное Тамбовским государственным университетом им. Г. Р. Державина совместно с федерацией киберспорта России и областной администрацией, съехались более 100 представителей киберспортивных сообществ ЦФО, которым предстоит решить, как развивать компьютерный спорт в стране. В рамках форума также состоялось подписание соглашения между врио губернатора Максимом Егоровым и президентом спортивной федерации Дмитрием Смитом о развитии этого направления в регионе.

Как отметил Смит, подписанное соглашение предусматриваем проведение крупных соревнований на территории области. В частности, обсуждается идея создания отдельной лиги или нового турнира, а также финала всероссийских соревнований по студенческому киберспорту в 2023 году.

Ранее Державинский университет стал первым в России вузом, разработавшим учебный курс по киберспорту, на котором обучают не только игроков, но и тренеров с комментаторами. Кроме того, на этой неделе команда вуза derzhaWIN стала победителем международного студенческого киберспортивного турнира по Dota 2 "Битва за науку", организованный Министерством науки и высшего образования России в рамках Года науки и технологий.