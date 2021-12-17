Россия с 19 декабря ограничит въезд прибывающих из Кении иностранцев

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Россия с 19 декабря из-за угрозы распространения коронавируса ограничит въезд иностранных граждан, прибывающих с территории Кении. Об этом сообщили журналистам в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием.

"Для обеспечения санитарно-эпидемиологической защиты населения в условиях распространения COVID-19 оперативным штабом принято решение с 00 часов 00 минут по московскому времени 19 декабря 2021 года: ограничить въезд на территорию России иностранных граждан, проживающих на территории Кении, и иностранных граждан, находящихся на указанной территории в течение последних 14 дней", - сообщили в штабе.

Помимо этого, Ростуризму поручено проинформировать туроператоров о принятом решении по ограничению на въезд в Россию иностранных граждан, проживающих на территории Кении, и иностранных граждан, находящихся в течение последних 14 дней на ее территории;

"Минтрансу России обеспечить безусловное соблюдение авиакомпаниями при посадке на борт выполняющего международные перевозки воздушного судна, следующего в пункт назначения на территории России <…> требований по проверке наличия у иностранных граждан и лиц без гражданства медицинского документа (на русском или английском языках), подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования материала на COVID-19 методом ПЦР, отобранного не ранее чем за два календарных дня до прибытия на территорию России", - добавили в штабе.

Кроме того, с 19 декабря Роспотребнадзор и Минтранс должны обеспечить экспресс-тестирование на ковид для прибывающих из Кении, а также контроль за соблюдением вышеуказанными лицами введенных санитарно-эпидемиологических требований.

В оперштабе добавили, что Роспотребнадзору поручено ввести для лиц, прибывающих из Кении, соблюдение 14-дневной изоляции с прохождением двукратного ПЦР-тестирования на коронавирус.