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Минюст внес в список иноагентов Дальневосточное общественное движение "Маяк"

В реестр НКО, выполняющих функции иноагента, включена Автономная некоммерческая организация по реализации социально-правовых программ "Лилит"
Здание Министерства юстиции РФ Артем Геодакян/ТАСС
Описание
Здание Министерства юстиции РФ
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Министерство юстиции РФ включило Дальневосточное общественное движение "Маяк" в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иноагента. Об этом в пятницу сообщается на сайте ведомства.

"В реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, включено Дальневосточное общественное движение "Маяк", сказано в сообщении.

Кроме того, в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иноагента, включена Автономная некоммерческая организация по реализации социально-правовых программ "Лилит".

"Маяк" оказывает на Дальнем Востоке правовую и социально-психологическую помощь представителям ЛГБТ и женщинам, пострадавшим от насилия, говорится на сайте организации.
 

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