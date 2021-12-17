В Казани объявили победителей первой национальной премии "Студент года. Архитекторы"

КАЗАНЬ, 17 декабря. /ТАСС/. Первый Всероссийский конкурс "Студент года. Архитекторы" завершился в Казани в пятницу. Гран-при получила Анастасия Атамуратова из Санкт-Петербурга, сообщили ТАСС в пресс-службе Российского Союза Молодежи (РСМ).

"Победитель получает денежный приз 60 тысяч рублей. А мы, организаторы, получили хороший отклик и ценную обратную связь на первый конкурс, чтобы начать подготовку к следующему сезону. Мы планируем увеличить количество участников и дополнить программу", - рассказал председатель РСМ, член Общественной палаты РФ Павел Красноруцкий на церемонии награждения.

Финалистами стали студенты архитектурных и строительных направлений вузов России, имеющие выдающиеся достижения в области архитектуры. Участники финала боролись за победу в специализированных номинациях: "Лучший студент архитектор-проектировщик", "Лучший студент архитектор-градостроитель", "Лучший студент архитектор-реставратор", "Лучший студент-урбанист", "Лучший студент архитектор-дизайнер" и "Юный зодчий".

"Дорогие участники, в течение четырех дней вы соревновались за звание победителей. 150 студентов из 47 регионов стали в этом году финалистами столь значимого проекта", - обратился к конкурсантам заместитель генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Антон Сериков.

Конкурсные задания финала предполагали индивидуальную и коллективную работу участников в различных форматах: презентация достижений, практические задания по разработке концепций проектов, профессиональные тестирования. Кроме того, участников ждут профильные дискуссии, лекции, мастер-классы от экспертов. Победители конкурса получат возможность стажировки в организациях, занимающихся архитектурой и градостроительством, а также наставников из экспертного совета.

Победители "Студент года. Архитекторы"

Гран-при "Студент года. Архитекторы" завоевала Анастасия Атамуратова из Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета.

Победителями в номинации "Лучший студент архитектор-проектировщик" стали Элина Мустафина и Ксения Терехова из Казанского государственного архитектурно-строительного университета, в номинации "Лучший студент архитектор-градостроитель" - Раиля Шакирова (Казанский государственный архитектурно-строительный университет), а в номинации "Лучший студент архитектор-реставратор" - Анастасия Политова (Казанский государственный архитектурно-строительный университет). Лучшим студентом-урбанистом была признана Евгения Токарева (Томский государственный архитектурно-строительный университет).

Победителем в номинации "Лучший студент архитектор-дизайнер" стала Аида Тазеева (Казанский государственный архитектурно-строительный университет), а в номинации "Юный зодчий" - Алия Абдулина (Пензенский государственный университет архитектуры и строительства).

Конкурс является специальным открытым треком Российской национальной премии "Студент года" - совместного проекта Российского Союза Молодежи и президентской платформы "Россия - страна возможностей", реализующегося в рамках Года науки и технологий. Соревнования прошли при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.

Первый финал конкурса "Студент года. Архитекторы" начался в Казани 14 декабря. Конкурс стал специальным открытым треком Российской национальной премии "Студент года".