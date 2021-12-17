Адвокаты россиянина Клюшина пожаловались в ЕСПЧ на решение об экстрадиции

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Адвокаты российского предпринимателя Владислава Клюшина, находящегося с марта под арестом в Швейцарии в ожидании судебного решения по вопросу о его экстрадиции в США, направили жалобу в ЕСПЧ с просьбой приостановить его экстрадицию до выводов об обоснованности действий швейцарской юстиции. Об этом сообщило в пятницу посольство РФ в Швейцарии.

"16 декабря адвокаты направили жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с просьбой принятия обеспечительных мер в соответствии со статьей 39 регламента ЕСПЧ, в т.ч. приостановить экстрадицию Клюшина В. Д. до принятия решения относительно обоснованности действий швейцарской юстиции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в этой связи посольство направило в пятницу ноту в Федеральное ведомство юстиции Швейцарии, в которой указано, что "до вынесения соответствующего решения ЕСПЧ все действия по исполнению приговора и осуществлению экстрадиции в соответствии с принятой практикой должны быть приостановлены".

Федеральный суд Швейцарии, являющийся высшей судебной инстанцией страны, в пятницу отклонил кассационную жалобу российского предпринимателя Владислава Клюшина на решение Федерального уголовного суда о его экстрадиции в США.

В экстрадиции в Россию отказано

Россиянин был задержан 21 марта в аэропорту города Сьон, куда он прибыл с семьей, чтобы провести отпуск на курорте Церматт, указывает газета Le Matin, имевшая возможность, по ее словам, "проконсультироваться с досье" по данному делу. Клюшину инкриминируют в США "хакерство против IBM, Tesla и других американских транснациональных компаний", и речь идет о якобы имевшей место "краже более $10 млн". Федеральное управление юстиции Швейцарии приняло запрос США об экстрадиции к исполнению, однако россиянин обжаловал это решение сначала в Федеральном уголовном суде, а затем - в Федеральном суде.

В августе Федеральное управление юстиции ответило отказом на просьбу России об экстрадиции Клюшина в РФ. Мотивом для отказа послужил тот факт, что изложенные в российском запросе о выдаче деяния не являются наказуемыми в Швейцарии.