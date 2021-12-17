Центр им. Чумакова не планирует разрабатывать назальную форму вакцины от коронавируса

"Мы - нет, [не планируем]", - сказал Ишмухаметов, отвечая на вопрос ТАСС о планах по разработке назальной формы вакцины.

КИРОВ, 17 декабря. /ТАСС/. Центр им. М.П. Чумакова в настоящее время не планирует разрабатывать назальную форму вакцины от коронавируса "Ковивак". Об этом сообщил в пятницу ТАСС генеральный директор центра, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Айдар Ишмухаметов после официального старта выпуска "Ковивака" на заводе компании "Нанолек" в Кировской области.

Ишмухаметов отметил, что не считает разработку такой формы вакцины целесообразной.

Инактивированная цельновирионная вакцина "Ковивак", разработанная Центром им. Чумакова, была зарегистрирована Минздравом России 19 февраля. В подобных вакцинах используются либо искусственно ослабленные вирусы, не способные вызвать заболевание, либо уже убитые вирусы (инактивированные). Центр им. Чумакова модернизировал производство этого препарата, установив новые биохимические реакторы мощностью в тысячу литров, что позволило существенно увеличить объемы выпуска вакцины и удвоить заявленные ранее планы.

В пятницу индустриальный партнер центра - биофармацевтическая компания "Нанолек" - запустил производство вакцины "Ковивак" на своем заводе в поселке Левинцы в Кировской области. До конца года здесь произведут 250 тыс. доз, в следующем году "Нанолек" рассчитывает обеспечивать производство 10 млн доз.

О центре

Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова создан на базе Института полиомиелита и вирусных энцефалитов Академии медицинских наук (АМН) СССР. Основателем и первым директором института (до 1972 года) был академик АМН СССР Михаил Чумаков.

В настоящее время центр является одним из ведущих мировых научных учреждений в области медицинской вирусологии, в том числе в изучении полиомиелита и других энтеровирусных инфекций, клещевого энцефалита, коронавируса и вирусных гепатитов. Центр обладает собственным биотехнологическим производством вакцин для календаря прививок. С 2016 года по 2021 год в Центре им. Чумакова разработали ряд вакцин, в том числе полиомиелитную двухвалентную пероральную вакцину "Бивакполио" и жидкую вакцину от полиомиелита "Полиоваксин", вакцину для профилактики желтой лихорадки "Синсавак", вакцину от клещевого энцефалита "Эвервак".