Французские власти планируют заменить санитарные пропуска сертификатами о вакцинации

ПАРИЖ, 17 декабря. /ТАСС/. Правительство Франции планирует рассмотреть на заседании 5 января законопроект, который предусматривает введение сертификатов о вакцинации вместо действующих сейчас санитарных пропусков, а также ужесточает наказание за подделку таких документов. Об этом заявил в пятницу премьер-министр страны Жан Кастекс после заседания Совета обороны, на котором обсуждалась санитарно-эпидемическая ситуация в стране.

Наличие такого сертификата, выдаваемого только тем, кто прошел вакцинацию, будет необходимо для доступа в места отдыха, культурные учреждения. Как уточнил глава кабмина, на заседании правительства будет также рассмотрен вопрос о действии такого документа на транспорте. До сих пор получить санитарный пропуск можно было как после вакцинации утвержденными в ЕС препаратами, так и на основании свидетельства о перенесенной инфекции. Если инициатива правительства найдет поддержку парламентариев, то факт болезни не будет больше основанием для получения QR-кода.

"Только вакцинация будет приниматься в расчет", - объяснил смысл предлагаемой реформы Кастекс. Он также отметил, что законопроект предполагает ужесточение наказаний за подделку сертификатов.

Ранее глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявил, что власти республики выявили около 110 тыс. поддельных пропусков. Возбуждены уголовные дела. Министр пригрозил тюремным заключением на срок до пяти лет тем, кто будет уличен в организации изготовлении фальшивых документов.

В настоящий момент Франция переживает пятую волну COVID-19. В минувшую среду было выявлено около 63,5 тыс. инфицированных. Таких показателей в стране не фиксировалось с апреля. Беспокойство властей вызывает также стремительное распространение нового штамма коронавируса "омикрон".