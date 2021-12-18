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Пандемия COVID-19

В штате Нью-Йорк зафиксирован рекорд по новым случаям коронавируса за всю пандемию

Количество выявленных за сутки новых случаев заболевания составило 21 027

НЬЮ-ЙОРК, 17 декабря. /ТАСС/. Количество выявленных за сутки новых случаев коронавируса в штате Нью-Йорк составило 21 027, что является рекордом за всю пандемию. Новые данные по темпам распространения инфекции привела в пятницу в Twitter губернатор Кэти Хокул.

"Произведено 263 536 тестов, 21 027 из них дали положительный результат, что составляет 7,98% от общего числа проведенных тестов", - сообщила она.

Предыдущий рекорд по выявленным случаям коронавируса был установлен 11 января и составил 19 942 случая.

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