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Пандемия COVID-19

В Южной Корее ужесточили меры дистанцирования на фоне роста заболеваемости ковидом

Теперь вход в общественные заведения в республике будет осуществляться исключительно по вакцинным пропускам

СЕУЛ, 18 декабря. /ТАСС/. Власти Республики Корея ужесточили в субботу карантинные меры в связи с быстрым распространением в стране коронавирусной инфекции. Об этом сообщило национальное управление по контролю и профилактике заболеваний.

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Максимальное число участников частных встреч по всей стране сокращено до четырех человек, все они должны быть полностью вакцинированными. Те, кто не прошел вакцинацию, могут посещать предприятия общественного питания в одиночку, либо покупать блюда навынос. Рестораны могут принимать посетителей до 21 часа, а кинотеатры, концертные залы и интернет-кафе должны закрываться в 22 часа. Вход в общественные заведения будет осуществляться исключительно по вакцинным пропускам.

Школы в столичном регионе вновь переходят на частично удаленный режим работы, на очных занятиях должно присутствовать не более двух третей учеников. Число посетителей спортивных мероприятий и концертов, проходящих на свежем воздухе, ограничено тремя сотнями. Авиакомпании одна за другой отказываются от возобновления рейсов по популярным туристическим направлениям.

Как ранее указал премьер-министр страны Ким Бу Гём, ужесточение карантинных мер - вынужденный шаг в условиях роста числа новых случаев COVID-19 и смертности, количества находящихся в тяжелом и критическом состоянии пациентов, а также распространения омикрон-штамма коронавируса.

Новые антирекорды

Резкий рост заболеваемости в Южной Корее произошел после того, как 1 ноября были ослаблены карантинные ограничения в рамках правительственного плана постепенного возвращения к обычной повседневной жизни. В конце ноября власти приняли решение приостановить дальнейшее ослабление правил социального дистанцирования, ускорить проведение ревакцинации и увеличить число больничных коек.

Количество новых случаев заражения коронавирусом в Республике Корея четвертый день подряд превышает семь тысяч, а число находящихся в критическом состоянии пациентов оказалось рекордным с начала пандемии, впервые превысив тысячу и составив 1 016 человек.

От вызванных коронавирусом осложнений умерли 53 пациента. Общее число смертей с начала пандемии составило 4 644, а коэффициент смертности - 0,83%.

На этом фоне власти страны ужесточили подход к вакцинированию. В стране введен строгий режим прививочных пропусков, без которых для непривитых граждан оказались закрыты двери практически всех публичных заведений. Объявлено о начале вакцинации подростков, рассматривается также возможность вскоре начать делать прививки от коронавируса и детям. Кроме того, правительство настаивает на том, чтобы граждане теперь ревакцинировались каждые три месяца.

По состоянию на 18 декабря 84,5% жителей Южной Кореи были привиты первой дозой вакцины, а 81,8% вакцинированы полностью. Около 21,3% граждан уже успели получить бустерную дозу вакцины.

Давление на систему здравоохранения

Рекордный рост числа больных оказал колоссальное давление на систему здравоохранения, которая оказалась совсем не готова к такому развитию событий. В стране практически закончились специально оборудованные для лечения ковида места в отделениях интенсивной терапии. Число ожидающих госпитализации тяжелых больных превышает 1 тыс., известно как минимум о нескольких случаях, когда пациенты умирали, так и не дождавшись своей очереди. Людей, у которых болезнь протекает легко или со средней тяжестью, отправляют лечиться на дому.

Нагрузка на врачей и младший медицинский персонал, и так выросшая за время пандемии, за последний месяц многократно увеличилась. Раньше подобная ситуация уже приводила к попыткам медиков объявить забастовку, угроза которой вновь стала реальной. И если раньше рост заболеваемости происходил по причинам, не зависящим от властей, то в этот раз многие обвиняют правительство в том, что оно само спровоцировало ухудшение ситуации, не просчитав возможные последствия отмены ограничений и не учтя опыта других стран.

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Республика КореяПандемия COVID-19
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