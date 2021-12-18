В Удмуртии число заразившихся коронавирусом превысило 78 тыс. человек

ТАСС, 18 декабря. Число заразившихся коронавирусом в Удмуртии за последние сутки составило 115, около половины из них - жители Ижевска. Об этом в субботу сообщил региональный оперативный штаб.

"[За сутки] 115 новых случаев коронавирусной инфекции выявили в Удмуртии. Всего в республике зарегистрированы 78 080 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции", - рассказали в оперштабе.

В регионе за последнюю неделю за сутки выявляют около 100 случаев заражения коронавирусом, в ноябре в среднем заражались около 400 человек в день. Всего в регионе выздоровели 65,9 тыс. человек, из них 243 - за последние сутки. 8,9 тыс. пациентов находятся на лечении в удовлетворительном состоянии, 254 - в состоянии средней степени тяжести, 123 - в тяжелом состоянии.

Первым компонентом вакцины в Удмуртии привиты 663,3 тыс. человек, обоими - 494,4 тыс. человек. Еще 114,7 тыс. человек привились однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт". По данным портала стопкоронавирус.рф, коллективный иммунитет в республике превысил 55%.

Благодаря низкому числу госпитализаций в Удмуртии возобновлено оказание плановой медицинской помощи с 1 декабря. Ситуация с заболеваемостью в регионе и темпы вакцинации позволили с 15 ноября возобновить работу театров, кинотеатров и других учреждений культуры. Посещать их можно при наличии QR-кода. С 6 декабря возобновилась работа общепита по ночам.