Кабмин утвердил правила размещения общедоступных данных о состоянии экологии в регионах

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Правительство утвердило правила размещения информации о состоянии окружающей среды в общедоступных источниках. Об этом в субботу сообщила пресс-служба кабмина.

"По новым нормам федеральные, региональные и местные власти должны публиковать ключевую информацию о состоянии окружающей среды, включая сведения о качестве атмосферного воздуха, почвы, водных и лесных ресурсов, о вредных выбросах и сбросах, уровне радиационного фона на своих официальных сайтах или доводить ее до людей с помощью государственных и муниципальных информационных систем. В последнем случае на официальном сайте должна быть ссылка на ресурс, где размещена информация", - говорится в сообщении.

Утвержденные правила предусматривают, что информация о состоянии экологии в регионах будет предоставляться бесплатно. В пресс-службе уточнили, что в перечне открытых сведений 82 позиции. Это данные об объектах, оказывающих негативное влияние на окружающую среду, хранилищах отходов и свалках с указанием эксплуатирующих их организаций, а также информация о загрязнении природных объектов пестицидами, радиационной обстановке, качестве питьевой воды, лесных пожарах и угрозе возникновения опасных гидрометеорологических явлений.

Также в открытых источниках должны быть размещены обзоры по весеннему половодью, доклады об особенностях изменения климата на территории России, комплексные планы мероприятий по снижению загрязняющих выбросов, отчеты о состоянии озонового слоя и отчеты по мониторингу состояния загрязнения окружающей среды.

Как указали в правительстве, в правилах по каждому пункту указана периодичность обновления сведений и ведомство, ответственное за размещение информации.