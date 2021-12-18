Семьи из поселков Магаданской области получили ключи от квартир в новом жилом комплексе

ТАСС, 18 декабря. Жители Магаданской области, жившие в аварийных домах в поселках региона, получили ключи от новых квартир в жилом комплексе "Нагаевский". Всего в четырех домах комплекса 165 квартир, 103 из которых предусмотрены для расселения аварийного жилья, сообщила в субботу пресс-служба губернатора региона.

"Губернатор Магаданской области Сергей Носов и генеральный директор государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин вручили ключи от квартир нового жилищного комплекса "Нагаевский" в Магадане первым новоселам, ранее проживавшим в аварийном жилищном фонде в колымских поселках. Колымчане переезжают в два многоквартирных дома жилищного комплекса ЖК "Нагаевский", расположенного на улице Клубной города Магадана, в рамках реализации федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" национального проекта "Жилье и городская среда", - говорится в сообщении.

Строительство этого жилого комплекса началось в 2019 году. В эксплуатацию введены два здания, еще один дом, в котором предусмотрены жилые помещения для граждан, проживающих в аварийных домах, будет введен в эксплуатацию до конца года. Это позволит Магаданской области досрочно завершить действующую программу переселения и приступить к расселению непригодного для проживания жилья, выявленного позднее.

Всего в четырех многоквартирных домах общей площадью 8,4 тыс. кв. м будет 165 квартир, из которых 103 предусмотрены для расселения аварийного жилья. В них переедут 187 человек из непригодных для проживания домов в Ольском, Среднеканском, Сусуманском, Тенькинском, Ягоднинском городских округах.

При возведении домов ЖК "Нагаевский" применены современные энергосберегающие технологии. В частности, используются высокотехнологичные фасадные системы, установлены узлы учета энергоресурсов, на первых этажах полы выполнены с подогревом. Кроме того, здания адаптированы для проживания специализированных маломобильных групп населения, установлены пандусы и специализированные подъемники. Кроме того, выполнено благоустройство придомовой территории, установлены большая спортивная (с искусственным полем для футбола) и детская площадки, оборудованы тротуары и автомобильная парковка.