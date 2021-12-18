Moderna сообщила, что на производство вакцины от омикрон-штамма нужно меньше трех месяцев

РИМ, 18 декабря. /ТАСС/. Глава европейского подразделения американской компании Moderna Дэн Стейнер рассказал, что адаптированная под штамм "омикрон" вакцина может быть произведена менее чем за три месяца. Такое заявление он сделал в опубликованном в субботу интервью итальянской газете la Repubblica .

"Чем больше циркулирует вирус, тем больше риск появления нового варианта. Производство адаптированной под омикрон-штамм вакцины занимает менее трех месяцев, - сказал Стейнер. - Мы ждем ответов от науки, прежде чем решить, стоит ли начинать производство новой адаптированной под этот штамм вакцины".

При этом представитель компании подчеркнул, что сроки утверждения обновленного препарата будут зависеть от национальных регуляторов. "Мы не знаем, какую информацию запросят у нас регулирующие органы. Достаточно ли того факта, что мы использовали ту же методику, что и при создании уже существующих вакцин, которые получили 250 млн человек, чтобы считать обновленную версию безопасной? Или нам придется проводить тесты на добровольцах, чтобы доказать это? Зависит от регулирующих органов в каждой стране, которые также могут иметь различные требования", - подчеркнул он.

27 ноября Moderna сообщила, что работает над созданием более мощной бустерной вакцины, которая сможет лучше защитить организм от новых мутаций коронавируса SARS-CoV-2, подобных обнаруженному недавно штамму "омикрон".

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 26 ноября обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность". Наибольшее число инфицированных им выявлено в ЮАР. Новый штамм обнаружен уже примерно в 80 странах, в том числе в России.