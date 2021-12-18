Кабмин присудил 20 наград в области СМИ за 2021 год

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о присуждении премий правительства в области средств массовой информации за 2021 год. Об этом сообщает в субботу пресс-служба кабмина.

"Всего будет вручено 20 наград по 1 млн рублей. Персональных премий в 2021 году удостоены девять представителей средств массовой информации. Кроме того, награды получат 11 журналистских коллективов", - говорится в сообщении.

Лауреатом премии правительства стал исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский, награжденный за мужество при исполнении профессиональных обязанностей и личный вклад в борьбу за права журналистов. Секретарь общероссийской общественной организации "Союз журналистов России" Рафаэль Гусейнов также был отмечен наградой за точные и выверенные публикации о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне, отмечается в материалах кабмина.

Художественный руководитель главной редакции информационно-развлекательных программ дирекции информации АО "Телекомпания НТВ" Ирада Зейналова отмечена премией за вклад в развитие отечественного телерадиовещания и многолетнюю плодотворную деятельность. За верность профессии награды удостоена продюсер отдела планирования и продюсирования службы эфира дирекции информационных программ Первого канала Татьяна Бодрова.

Специальному корреспонденту в группе корреспондентов службы выпуска информационных программ дирекции информационной программы "Вести" объединенной дирекции информационных программ филиала ВГТРК "ГТК "Телеканал "Россия" Гульшат Балтаевой премия присуждена за вклад в продвижение культуры в СМИ.

Елизавета Бродская - первый заместитель главного редактора по новостному контенту "ТВ-Новости" - отмечена наградой за высокий профессионализм, творческую инициативу и активное содействие в информационном освещении актуальных событий. Также премией была отмечена специальный корреспондент отдела московского выпуска "Комсомольской правды" Дина Карпицкая за серию специальных репортажей и расследований по острым общественно-политическим темам.

Другие лауреаты

В числе лауреатов, удостоенных персональной премии, присутствуют и представители региональных СМИ, среди которых главный редактор пензенского журнала "Чердобряк" Марина Танцырева (награда присуждена за вклад в формирование у детей любви к чтению и русскому языку) и генеральный директор воронежского телеканала "Студия "Губерния" Зоя Грязева (за развитие регионального телевидения).

Премии кабмина в области средств массовой информации присуждаются деятелям и организациям российских медиа, добившимся значительных творческих и профессиональных достижений, а также зарубежным СМИ, работающим на русском языке. Премии направлены на развитие средств массовой информации и стимулирование профессиональной деятельности в этой области.