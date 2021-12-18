Водоемы уральского нацпарка "Припышминские боры" обмелели почти в два раза

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 декабря. /ТАСС/. Эксперты зафиксировали обмеление водоемов Тюменской области, часть водоемов обмелела почти на 25%. Водоемы на территории нацпарка "Припышминские боры" обмелели в два раза, сообщил в субботу ТАСС директор Национального парка "Припышминские боры" Сергей Курышкин.

В августе ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что аномальная жара на Урале превысила сразу четыре температурных максимума в разных городах - Екатеринбурге, Уфе, Кургане и Тюмени.

"Гидрологический режим водных объектов Тюменской области резко изменился, в том числе из-за аномально жаркого лета. Семь озер на территории нацпарка помелели на 70 сантиметров при глубине в полтора метра. При этом глубина промерзания водоемов зимой составляет до метра, то есть, если сейчас озера сильно промерзнут, рыба погибнет. В следующем году мы можем столкнуться с другой проблемой", - сказал Курышкин, уточнив, что некоторые водоемы на территории Тюменской области обмелели почти на четверть.

На резкое обмеление водоемов повлияла не только жара, но и природный цикл и отсутствие осадков, пояснил собеседник агентства.

Национальный парк "Припышминские боры" расположен на территории четырех районов Свердловской и Тюменской областей.