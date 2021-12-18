В Париже отменили праздничные мероприятия на Елисейских полях в Новогоднюю ночь

ПАРИЖ, 18 декабря. /ТАСС/. Власти Парижа объявили об отмене фейерверка и праздничных мероприятий на Елисейских полях в Новогоднюю ночь из-за распространения COVID-19. Об этом сообщила в субботу мэрия города.

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"Власти Парижа в соответствии с заявлением правительства, по рекомендации префектуры полиции и санитарных властей сообщают, что праздничные мероприятия на Елисейских полях не состоятся", - говорится в заявлении городских властей.

В сообщении уточняется, что отмене подлежит выступление диджея и пиротехническое шоу.

В пятницу премьер-министр страны Жан Кастекс после заседания Совета обороны, на котором обсуждалась санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране, объявил об отмене праздничных мероприятий по всей стране.

Франция переживает пятую волну COVID-19. В минувшую среду было выявлено около 63,5 тыс. инфицированных. Таких показателей в стране не фиксировалось с апреля. Беспокойство властей вызывает стремительное распространение нового штамма коронавируса "омикрон".