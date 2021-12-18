Более 10 тыс. россиян прошли реабилитацию после коронавируса в санаториях Сочи

СОЧИ, 18 декабря. /ТАСС/. Более 10 тыс. человек на сегодняшний день прошли реабилитацию после перенесенного коронавируса в санаториях Сочи. Об этом сообщил журналистам замдиректора департамента курортов и туризма администрации Сочи Кирилл Сазонов в рамках пресс-тура, организованного городской администрацией.

"На сегодняшний день постковидную реабилитацию у нас прошли более 10 тыс. человек. До конца года планируем принять еще около 2 тыс. человек", - сказал он, отметив, что пройти реабилитацию можно в 24 санаториях Сочи.

Сазонов добавил, что в осенне-зимний период число желающих пройти реабилитацию значительно увеличилось. Отдыхающим предлагают лечебные курсы, которые направлены на восстановление дыхательной и сердечно-сосудистой систем.

"Очень эффективны при восстановлении организма после коронавируса оказались сероводородные, радоновые и йодобромные ванны. На эти процедуры сочинские санатории специально направляют пациентов в бальнеологический комплекс "Мацеста", - уточнили журналистам в пресс-службе администрации города.

Всего в Сочи около 60 санаториев и 14 крупных гостиничных комплексов. Они предлагают порядка 125 тыс. оздоровительных процедур.