Порошенко, покинувший Украину после вызова к следователям, встретился с Варфоломеем

КИЕВ, 18 декабря. /ТАСС/. Экс-президент Украины Петр Порошенко, выехавший в пятницу из страны сразу после попытки вручить ему повестку на допрос в рамках уголовного дела, сообщил о встрече в Турции с Константинопольским патриархом Варфоломеем. Соответствующую информацию и фотографии бывший глава государства разместил в субботу в своем Telegram-канале.

"Встреча с его всесвятостью вселенским патриархом Варфоломеем длилась около двух часов", - отметил Порошенко. По его словам, собеседники обсудили перспективы дальнейшей поддержки неканонической новой церковной структуры - Православной церкви Украины (ПЦУ), в том числе вопрос о возможности признания ее другими православными церквями. Кроме того, сообщил он, обсуждались результаты визита Варфоломея в США и его встреча с президентом Джо Байденом, "где они много говорили об Украине".

Экс-президент заверил, что встреча с патриархом была запланирована заранее. "Об этой встрече мы договорились еще 15 декабря во время телефонного разговора, посвященного третьей годовщине Объединительного собора", - утверждает он.

В пятницу следователи Государственного бюро расследований (ГБР) пытались на улице вручить Порошенко повестку о вызове на допрос по делу о содействии терроризму за организацию поставок угля из неподконтрольной Киеву части Донбасса, по которому проходит глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук. Повестку вручить не удалось, так как бывший глава государства проигнорировал следователей, сев в машину и уехав. Указанное дело касается якобы незаконных поставок угля с неподконтрольных Киеву территорий в конце 2014 - начале 2015 года. По словам генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой, сумма, потраченная украинскими госпредприятиями на закупку угля, составляет более 200 млн гривен (около $7,6 млн). Медведчук считает выдвинутые против него обвинения фальсификацией.

Вечером того же дня Порошенко покинул Украину. Его партия "Европейская солидарность" сообщила, что ее лидер отбыл "в заранее запланированное дипломатическое турне в Турцию и Польшу". Уточнялось, что в Турции он встретится с Варфоломеем, а 20-21 декабря в Польше примет участие в международной конференции по теме "Россия - Украина - НАТО".

В пятницу украинское издание "Страна" сообщило, что Порошенко вылетел из Киева вечером рейсом в Стамбул в 20:40 (21:40 мск). Издание утверждало со ссылкой на источник в следственных органах, что Порошенко купил билет на самолет в Стамбул в пятницу в 19:13 (20:13 мск) или же примерно через 15 минут после того, как на сайте "Страны" появилась информация о том, что ГБР намерено вызвать его на допрос в понедельник, где следователи собираются предъявить ему обвинение по делу о поставках угля из неподконтрольных территорий Донбасса.