Франция может перейти к "скрытой форме обязательной вакцинации"

ПАРИЖ, 18 декабря. /ТАСС/. Глава Минздрава Франции Оливье Веран заявил, что предлагаемый переход от санитарных пропусков к сертификатам иммунизации является "скрытой формой обязательной вакцинации".

"Сертификат о вакцинации - это скрытая форма обязательной вакцинации, но более эффективная", - сказал Веран в видеоинтервью, размещенном в субботу в Twitter интернет-ресурса Brut.

По словам министра, "запрет невакцинированным людям ходить в бары, рестораны" и другие публичные места является более действенной мерой, чем штрафы. Как заметил Веран, у властей Франции "нет выбора". "Мы больше не можем сомневаться, заполнять больницы и продолжать жить под угрозой новых волн эпидемии, потому что 5 млн французов сделали выбор в пользу того, чтобы не предохранять себя", - сказал глава Минздрава.

В пятницу премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил о планах правительства в начале января 2022 года рассмотреть законопроект, предусматривающий замену санитарных пропусков на сертификаты о вакцинации. Наличие такого сертификата, выдаваемого только привитым, будет необходимо для доступа в места отдыха и культурные учреждения. Пока санитарный пропуск выписывается как после вакцинации утвержденными в ЕС препаратами, так и на основании свидетельства о перенесенном заболевании.

Франция переживает пятую волну COVID-19. В минувшую среду было выявлено около 63,5 тыс. инфицированных. Таких показателей в стране не фиксировалось с апреля. Во Франции отменены концерты и фейерверки в новогоднюю ночь. Беспокойство властей вызывает также стремительное распространение нового штамма коронавируса "омикрон". По состоянию дел на 16 декабря полный курс вакцинации прошли более 51,3 млн человек, более 17,5 млн французов ревакцинировались. Всего в стране проживают около 67 млн человек.