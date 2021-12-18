Школьники из РФ завоевали четыре золотые медали Международной олимпиады по информатике

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Школьники из России завоевали четыре золотые медали на 9-й Международной олимпиаде по информатике Romanian Master of Informatics, которая проходила в Румынии в дистанционном режиме. Об этом в субботу сообщается в Telegram-канале Минпросвещения "Большая перемена".

"Российские школьники удостоены золотых медалей на 9-й Международной олимпиаде по информатике", - говорится в сообщении.

Всего в состав российской команды входили Федор Ромашов (г. Москва), Данил Клищ (г. Челябинск), Александр Бабин (г. Красноярск) и Антон Степанов (г. Москва). В сообщении отмечается, что все они стали обладателями золотых медалей, при этом Ромашов "занял абсолютное первое место, набрав максимально возможный балл".

Олимпиада Romanian Master of Informatics проходит ежегодно с 2011 года.