Кириенко: власти и инвесторы рассматривают креативные индустрии как точку прорыва

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Президент, правительство России, а также крупнейшие инвесторы рассматривают сегодня креативные индустрии как точку для прорыва. Об этом в субботу заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, выступая на церемонии вручения первой национальной премии Russian Creative Awards (RCA), которая прошла в московском зале "Зарядье".

"Отношение к креативным индустриям как к чему-то очень интересному, но скорее второстепенному по сравнению с основными отраслями экономики кардинально поменялось. Сегодня и для регионов России, и для президента, и для правительства России, для крупнейших российских инвесторов креативные индустрии действительно стали локомотивом роста, точкой прорыва, открывающей невероятные возможности. Это потому, что Россия, конечно же, невероятно богата талантами и креативными людьми", - сказал Кириенко.

По его словам, за последние годы принят ряд системных решений по созданию условий для развития креативных индустрий. В частности, появились Фонд президентских грантов, Фонд культурных инициатив, Институт развития интернета, налоговые льготы для IT-индустрии, меры поддержки отечественных кино и литературы.

"Конечно, эта поддержка важна, и финансирование важно, но самое главное в креативных индустриях - это все-таки человек. Ничто не заменит талант, душу, творческую энергию человека, который создает что-то новое", - подчеркнул Кириенко.

Организаторами RCA выступили дирекция "Российской креативной недели", АНО "Креативная экономика" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Задача премии - выявить и поддержать проекты с инновационным подходом, оказавшие существенное влияние на развитие креативных отраслей в России, а также профессионалов, чьи инициативы привлекли внимание сообщества и общественности.

Агентство ТАСС выступает информационным партнером премии.