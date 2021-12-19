В Британии умер архитектор Ричард Роджерс

ТАСС, 19 декабря. Британский архитектор Ричард Роджерс, один из создателей Центра Жоржа Помпиду в Париже и стадиона O2 Arena в Лондоне, умер в возрасте 88 лет. Об этом сообщила в воскресенье вещательная корпорация Би-би-си.

По данным ее источника, архитектор "тихо ушел из жизни" в субботу вечером.

Помимо вышеперечисленных сооружений, Роджерс также работал над созданием штаб-квартиры страховой компании Lloyd's в Лондоне, терминалов аэропортов Хитроу в Лондоне и Барахас в Мадриде. Кроме того, он участвовал в проектировании здания Европейского суда по правам человека в Страсбурге.

В 1991 году Роджерс был посвящен королевой Елизаветой II в рыцари.