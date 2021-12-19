Коэффициент распространения коронавируса в России вырос до 0,96

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в воскресенье продолжил рост и составил 0,96, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

Показатель превышает единицу в двух из 10 регионов с наибольшим количеством заразившихся - в Нижегородской области и Москве он равен 1,12.

В Санкт-Петербурге, Ростовской области и Красноярском крае индикатор составил 0,99, в Свердловской области и Пермском крае - 0,97, в Воронежской области - 0,9, в Самарской - 0,88, в Московской - 0,81.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями индикатор использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.