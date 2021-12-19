{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Коэффициент распространения коронавируса в России вырос до 0,96

Показатель превышает единицу в двух из 10 регионов с наибольшим количеством заразившихся

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в воскресенье продолжил рост и составил 0,96, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Показатель превышает единицу в двух из 10 регионов с наибольшим количеством заразившихся - в Нижегородской области и Москве он равен 1,12.

В Санкт-Петербурге, Ростовской области и Красноярском крае индикатор составил 0,99, в Свердловской области и Пермском крае - 0,97, в Воронежской области - 0,9, в Самарской - 0,88, в Московской - 0,81.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями индикатор использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
Более 10 тыс. единиц техники задействовали для уборки снега в Москве
За прошедшую ночь прирост снега составил до 7 см
Читать полностью